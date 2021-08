Andreas vil ikke have børn: »Jeg er ikke tryg ved tanken om, at de vokser op i en verden, hvor katastrofer og kamp om ressourcer bliver en del af det«

Klimaforandringerne får flere til at træffe radikale valg. For eksempel at afstå fra at få børn som 41-årige Andreas Engholm, der selv kalder det for »det vildeste« valg i hans liv. Dansk forsker skal nu i gang med at undersøge klimakrisens indflydelse på vores familieliv.