»Det er uforeneligt med vores værdier«: Slut med Ben & Jerry i israelske bosættelser

Jovist, krigen raser fortsat i Syrien. Libanon er på vej til nedsmeltning. USA vil ud af Irak. Men en helt anden, ny kold krig har kapret overskrifterne i Israel og Palæstina: Ben & Jerry, den ikoniske is-forretning fra Vermont, vil ikke længere sælge Chunky Monkey og de andre kølige godbidder i Israels bosættelser på Vestbredden.

Det har udløst et raseri i bosættelserne og på den israelske højrefløj – og også i en stribe af amerikanske stater, der vil bruge lovgivning til at standse den omstridt boykot.

Til gengæld hyldes Ben & Jerry i den arabiske verden for at levere et kærkomment bidrag til palæstinensiske forsøg på at stille Israel til ansvar for den militære besættelse af palæstinensiske områder siden 1967.