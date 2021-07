Betjent om voldsom storm på Kongressen: »Jeg var lige ved at få frataget mit skydevåben og blive dræbt med det«

Det er gået næsten syv måneder, siden hundreder af tilhængere af Donald Trump tiltvang sig adgang til Kongressen i Washington, USA, for at gøre oprør mod Joe Bidens sejr ved præsidentvalget.

Tirsdag er den første kongreshøring, som skal granske hændelserne den 6. januar nærmere, sat i gang.

Høringen er indledt med vidneudsagn fra fire politibetjente, som oplevede de voldsomme hændelser tæt på, da tilhængere af daværende præsident Donald Trump tiltvang sig adgang til Kongressen.

Betjenten Aquilino Gonell beskriver, hvordan politiet blev overrendt af Trump-støtter, som forud for stormen var blevet opildnet af præsidentens falske påstande om valgsvindel.

»Det, vi blev udsat for den dag, var som noget fra en slagmark i middelalderen«, siger han.

»Den fysiske vold, vi oplevede, var forfærdelig og overvældende«.

Gonell kæmper med at holde tårerne tilbage, da han fortæller om oplevelsen. Han husker at tænke på sin familie, som så begivenhederne udspille sig på tv, uden at vide om han ville overleve.

Også betjenten Michael Fanone beskriver sine oplevelser, da han forsøgte at forsvare Kongressen.

»Jeg blev grebet fat i, banket og skudt med en strømpistol, samtidig med at jeg blev kaldt en landsforræder. Jeg var lige ved at få frataget mit skydevåben og blive dræbt med det, og folk råbte, at jeg skulle dø«.

»Jeg fik elektrisk stød igen og igen og igen med en strømpistol. Jeg er sikker på, at jeg skreg, men jeg tror ikke, at jeg overhovedet kunne høre min egen stemme«, siger han.

Ledet af en komité af både demokrater og republikanere

Det er en komité bestående af ni medlemmer af Repræsentanternes Hus, som leder høringen. Formålet er at skabe et mere komplet billede af, hvad der præcist skete på dagen for angrebet.

Senatet har tidligere blokeret for en dybdegående uafhængig undersøgelse af angrebet. Formanden for komitéen er demokraten Bennie Thompson.

I sin indledende bemærkning lover han, at komitéen vil lade sig styre af fakta. Der er ikke plads til politik eller partiskhed, siger han.

Mange republikanere i Repræsentanters Hus har været imod komitéen. De mener, at den er politisk motiveret. Men Liz Cheney, som er en af to republikanere i komitéen, understreger, at der er behov for undersøgelsen.

»Vi skal vide, hvad der skete her i Kongressen. Vi skal vide, hvad der skete i hvert eneste minut af den dag i Det Hvide Hus - hvert telefonopkald, hver samtale, hvert møde, der ledte op til, under og efter angrebet«, siger Liz Cheney.