Endnu et voldsomt coronaudbrud: Ligene ligger i bunker ved gravpladserne, hvor ansatte ikke kan følge

Et voldsomt coronaudbrud hærger det sydøstasiatiske land Myanmar.

Ligene hober sig op ved gravpladserne. Og de ansatte kan ikke følge med efterspørgslen på kremeringer.

I Yangon, landets største by, er de coronasmittede begyndt at hænge gule og hvide flag uden for deres hjem. Deres håb er, at frivillige vil levere medicin og mad til dem.

De sociale medier flyder over med borgere, der beder om respiratorer i takt med, at flere og flere dør af virusset.

Det voldsomme coronaudbrud er ført an af den mere smitsomme Delta-variant.

Den har gode betingelser for at hærge i landet, som for seks måneder siden blev kastet ud i et politisk kaos, da militæret kuppede den folkevalgte leder af landet.

Mindre end tre procent af Myanmars befolkning er færdigvaccineret. Det viser de seneste data, som er fra juni, fra Our World in Data.

Sundhedskrisen i Myanmar lider under det politiske kaos, hvor den militære junta styrer landet.

Det militære lederskab er blevet beskyldt for at udnytte pandemien til at mindske modstanden fra borgerne, der hyppigt har protesteret mod kuppet.

Vil ikke sælge respiratorer

Militæret har beordret producenter af respiratorer til ikke at sælge til offentligheden, som er i alvorlig mangel.

Den har også ignoreret opråb om at iværksætte tiltag for at mindske smitten i fængsler, som er fyldte med politiske fanger.

Derudover har militæret slået ned over for frivillige lægegrupper, som er dannet af anti-junta sundhedsansatte.

Sidste uge skal soldater angiveligt have udgivet sig som coronapatienter for at lokke frivillige ud fra deres tilholdssteder i Yangon.

Derefter angreb soldaterne de frivilliges kontor og anholdt to læger.

Myanmars sundhedssystem var i nogenlunde stand før kuppet 1. februar. Men siden er det kollapset.

Det er vurderet, at 80 procent af læger, sygeplejersker og andre sundhedsansatte strejker i protest mod militærets styre.

De sande konsekvenser af coronaudbruddet i Myanmar er ukendte. Mange frygter det militære styre og undgår statsstyrede hospitaler.

Det komplicerer udrulningen af vacciner yderligere. Derudover er der begrænset med testkapacitet i landet med 54 millioner indbyggere.

Opdateres

ritzau