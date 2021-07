Tunesien beroliger EU og FN efter suspendering af parlament

Tunesiens udenrigsminister, Othman Jerandi, ringede tirsdag til sine kolleger i Tyrkiet, Frankrig, Italien og Tyskland for at berolige dem.

Det gjorde han, efter at præsident Kais Saied to dage forinden suspenderede parlamentet og afsatte premierministeren.

Det oplyser det tunesiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Othman Jerandi ringede ligeledes tirsdag til repræsentanter i EU og FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR).

I en erklæring fra udenrigsministeriet fremgår det, at de ekstraordinære foranstaltninger i Tunesien er midlertidige.

Ifølge udenrigsminister Othman Jerandi har hans kolleger lovet at fortsætte med at støtte det unge demokrati.

Voldsomme protester i gaderne

Tunesien har været præget af voldsomme protester på det seneste, hvor befolkningen er gået på gaden og har protesteret mod regeringen i frustration over håndteringen af covid-19 og arbejdsløshed.

Søndag afsatte præsident Kais Saied landets premierminister og suspenderede parlamentet. Formanden for parlamentet kaldte efterfølgende handlingen for et kup.

Mandag indførte Saied via et dekret et forbud mod at samles mere end tre mennesker samt mod at bevæge sig mellem landets byer fra klokken syv om aftenen til klokken seks om morgenen.

Derudover blev også forsvarsministeren fyret.

Det moderate islamiske parti Ennahda, der er parlamentets største, opfordrede tirsdag præsidenten til at trække sin beslutning om at suspendere parlamentet tilbage.

Partiet opfordrede samtidig til en national dialog i et forsøg på at afslutte krisen og finde løsninger på presserende sociale og økonomiske problemer.

Ennahda mener, at de ekstraordinære foranstaltninger, som præsident Kais Saied har indført, er ’forfatningsstridige og udgør et kup mod forfatningen og dens institutioner’.

Det udtaler Ennahda i en erklæring ifølge nyhedsbureauet dpa.

Militære styrker er blevet indsat rundt om parlamentet og regeringsbygningerne og har forbudt enhver at komme ind. Det gælder blandt andre Ennahdas leder og parlamentets formand, Rached Ghannouchi.

Ennahda har opfordret militæret til at holde sig ude af politiske stridigheder.

ritzau