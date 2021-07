Har du også lagt mærke til Nordkoreas fravær ved OL?

Kan du huske vinter-OL i Sydkorea i 2018? Dengang var Sydkoreas og Nordkoreas atleters indmarch ved åbningsceremonien en samlet affære under et fælles flag. Det var historisk, og Nordkorea stjal rampelyset under legene som en af de mest fulgte nationer.

Ved dette års olympiske lege i Tokyo skal man dog kigge langt efter et nordkoreansk flag. Landet har nemlig valgt ikke at stille op ved sommerlegene, hvilket var en overraskelse for mange set i lyset af begivenhederne i 2018.