Kina giver Taleban varm velkomst og ønsker fred i Afghanistan

Kina tog onsdag særdeles varmt imod en højtstående delegation fra Taleban. Ifølge kineserne vil bevægelsen, som i al hast er ved at generobre store dele af Afghanistan, spille »en vigtig rolle i den proces, som skal føre til en fredelig forsoning og genopbygning« af Afghanistan.

Ledere fra Taleban er på besøg i havnebyen Tianjin i det nordøstlige Kina, og den varme modtagelse af dem kan ses som et tegn på, at oprørsgruppen har fået højere international status efter militære sejre, som den har tilkæmpet sig ved at udnytte, at såvel USA som Nato har trukket deres styrker ud af Afghanistan.

Kinas udenrigsminister, Wang Yi, omtalte Taleban som »en uomgængelig militær og politisk magtfaktor«. Men han opfordrer også dens ledelse til at »holde fredsforhandlingernes fane højt«, fremgår det af en erklæring, hvor ministeren også giver udtryk for, at Taleban blandt andet kan pleje sit diplomatiske omdømme ved at love, at afghansk territorium ikke vil blive brugt som base for oprørere, der vil gennemføre angreb i Kina.