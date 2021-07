Grønland Amerikanske dollars opfylder gammel aftale med Grønland og Danmark

Ro på. Slå koldt vand i blodet. Der er ingen grund til, at danske politikere igen hidser sig op over en strøm af amerikanske dollars til Nuuk.

Ulrik Pram Gad er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og har gennem mange år fulgt grønlandsk politik og forholdet mellem Danmark og Grønland. Han mener ikke, at danske politikere med SF og DF i spidsen har særlig grund til at være nervøse over den seneste amerikanske beslutning om at investere yderligere 65 millioner kroner i direkte samarbejde mellem Nuuk og Washington, D.C., på en række områder.