I Thailand er coronasmitten helt ude af kontrol, men det må man ikke længere sige højt

Midt i det hidtil værste coronaudbrud i Thailand siden pandemiens begyndelse tager landets militærregering nye metoder i brug: Ikke til at bekæmpe smittespredningen, men til at retsforfølge medier og enkeltpersoner, hvis de kommer med ‘fake news’ om regeringens håndtering af udbruddet.

Den thailandske premierminister, Prayut Chan-ocha, der som hærchef tog magten ved et militærkup i 2014, har udsendt en ordre, som i forbindelse med coronasituationen forbyder enhver at offentliggøre eller udbrede oplysninger, der kan skræmme folk eller påvirke statens sikkerhed, den offentlige orden og »befolkningens gode moral«.

Ordren gør det således strafbart at bringe selv korrekte nyheder om coronaudbruddet, hvis myndighederne vurderer, at disse oplysninger kan skabe frygt i befolkningen. I de seneste dage er det særligt faldet regeringen for brystet, at der på de sociale medier er blevet delt billeder af mennesker, som er fundet døde på gaderne i Bangkok. I mindst et tilfælde har familiemedlemmer fortalt til medier, at dødsårsagen var corona.