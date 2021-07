Thailands militærregering truer med at retsforfølge alle, der kritiserer coronaudbrud

Denne mand faldt torsdag om på en gade midt i Bangkok. Det er uvist, om årsagen var corona. I flere timer prøvede forbipasserende at tilkalde en ambulance, men kunne ikke komme igennem til alarmcentralerne, der med flere tusinde coronaopkald om dagen er lagt ned. I stedet forsøgte beboere i gaden at mindske mandens lidelser en smule ved at skærme ham for den skarpe sol.