24-årig mand fra Hongkong får ni års fængsel efter protest

En 24-årig mand fra Hongkong er fredag blevet idømt en straf på ni års fængsel for blandt andet at opfordre til Hongkongs løsrivelse fra Kina.

Manden, der hedder Tong Ying-kit, blev tirsdag som den første person kendt skyldig efter en omstridt sikkerhedslov. Fredag har han fået sin straf.

Han blev anholdt 1. juli sidste år, kort efter at loven trådte i kraft.

Det skete, da han siddende på en motorcykel viftede med et flag med teksten ’Befri Hongkong. Vor tids revolution’.

Han er blevet dømt for at opfordre til løsrivelse på grund af flagets politiske budskab. Derudover er han dømt skyldig i terrorisme, fordi han på sin motorcykel kørte ind i tre politibetjente.

Tong Ying-kits forsvarsadvokat oplyser, at man vil anke dommen.

Flaget med teksten, der er blevet brugt vidt og bredt af demonstranter i Hongkong, har været det helt store omdrejningspunkt i sagen.

Ifølge en af sagens dommere, Esther Toh, var den 24-årige klar over tekstens budskab og forsøgte at dele sit budskab om løsrivelse med andre. Derudover havde han en ’politisk agenda’, pointerede dommeren tirsdag.

Den nye sikkerhedslov blev mødt med store protester sidste år.

Den anses af modstandene for at være indført af Kina for at lukke munden på kritikere og for at begrænse ytringsfriheden.

ritzau