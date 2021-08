Pax Americana: Slut med at ringe til Washington, når det brænder på

USA henter hellere soldater hjem frem for at sende flere ud. Vil det bidrage til afspænding i Afghanistan, Irak og resten af Mellemøsten og Nordafrika?

Et kort svar fra Uffe Ellemann-Jensen, tidligere udenrigsminister: »Nej. For det vakuum, der bliver skabt, vil næppe blive udfyldt af positive kræfter«.

I årtier har USA aktivt eller passivt været involveret i lokale og regionale konflikter mange steder fra det nordlige Afrika tværs over Mellemøsten til Afghanistan. I dag er de sidste amerikanske soldater på vej ud af Afghanistan og hjem fra Irak. I Kabul strøg de flaget i ly af natten, før den sidste helikopter fløj ud over horisonten. Biden nøjes med et symbolsk kontingent soldater i Syrien, blander sig nødig mere end højst nødvendigt i Libyen og Yemen, der er midt i et sammenbrud, og i Libanon, der er truet af nedsmeltning.