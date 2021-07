EU’s grænsevagt sagsøges: »Frontex er bare en bekvem syndebuk«

Svindelanklager, et giftigt arbejdsmiljø med mobning, fjernelse af beviser på ulovlige pushbacks, og ikke mindst rapporteringer om medvirken til overgreb mod migranter og krænkelse af menneskerettigheder. Skandalerne står i kø, når man taler om Frontex. Og på trods af at flere politiske grupper i EU-Parlamentet – senest socialdemokraterne i gruppen S&D – ønsker hans afgang, så sidder Frontex-chef Fabrice Leggeri endnu i sin stol.



Presset på ham og Frontex som agentur er ellers intensiveret i de seneste uger, efter at en ny undersøgelse i EU-Parlamentet har set dagens lys.

Undersøgelsen retter massiv kritik mod agenturet og slår blandt andet fast, at Frontex i flere tilfælde har ignoreret beviser på menneskerettighedskrænkelser i behandlingen af flygtninge og migranter ved europæiske sø- og landegrænser – særlig problematisk ved den græske grænse mod Tyrkiet. Fabrice Leggeri, der også er anklaget for at beordre bortskaffelse af beviser på alvorlige hændelser, har afvist, at Frontex har handlet forkert.