Seks måneder efter kup lover Myanmars topgeneral, at demokratiet vender tilbage... engang

Lederen af militærstyret i Myanmar, general Min Aung Hlaing, lover søndag, at der vil blive afholdt nye valg i landet med flere partier at vælge imellem.

Udmeldingen kommer i en tale, præcis seks måneder efter at militæret væltede Myanmars folkevalgte leder, Aung San Suu Kyi, og kuppede sig til magten i landet.

Samtidig melder militærlederen sig klar til at samarbejde med enhver særlig udsending til Myanmar, som Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Lande (Asean) finder frem til.

Udenrigsministrene fra medlemslandene i Asean er under pres for snart at udpege en særlig udsending, efter at de i månedsvis ikke har været i stand til at blive enige om en kandidat.

Ministrene skal mødes mandag, hvor håbet er, at de formår at færdiggøre opgaven.

FN, USA og Kina har blandt andre nationer peget på Asean som bedst egnet til at lede diplomatiske forsøg på at genoprette stabiliteten i Myanmar.

Siden militæret overtog magten i landet 1. februar, har Min Aung Hlaing gentagne gange lovet, at der vil komme et valg, men uden at give en specifik tidshorisont.

Militæret har forklaret, at den væltede den demokratisk valgte regering, fordi der blev svindlet med sidste års parlamentsvalg. Dette afvises dog af internationale observatører.

I forbindelse med kuppet blev Aung San Suu Kyi sat i husarrest, mens flere andre politikere blev anholdt.

Suu Kyi venter i øjeblikket på udfaldet af en retssag, hvor hun blandt andet sidder tiltalt for bestikkelse og korruption. Hun risikerer op til 15 års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig.

Protester undertrykt

Kuppet i februar førte til store demonstrationer over det meste af Myanmar. Men efter et par uger begyndte militæret at skyde demonstranter og anholde aktivister, hvilket har afskrækket mange fra at fortsætte med at protestere.

Militæret beskyldes i den forbindelse for at have begået forbrydelser mod menneskeheden i form af drab, tortur og anholdelser af tusindvis af politikere, journalister og aktivister.

Anklagen blev fremsat af menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch (HRW) lørdag.

Ifølge AAPP, der er en støtteorganisation for politiske fanger i Myanmar, er mindst 6.990 mennesker blevet anholdt siden kuppet for et halvt år siden.

Gruppens opgørelse viser, at mindst 939 civile er blevet dræbt. Militæret hævder, at tallet er overdrevet.

Mindst 22 af dem er ifølge Human Rights Watch blevet tortureret til døde.

Lørdag var der enkelte steder i Myanmar spredte protester mod militærstyret forud for halvårsdagen for kuppet søndag.

