»Nogle siger, de har forandret sig i deres syn på kvinder og demokrati, mens andre taler om en intern splittelse i bevægelsen«

Den fundamentalistiske bevægelse Taleban har ikke stået bedre i Afghanistan siden 2001, da en Nato-invasion væltede regimet. Og hvis USA ikke fortryder sin beslutning om at trække alt militær ud af landet om en måned, vil Taleban vinde yderligere frem, mener Mona Kanwal Sheikh, der er seniorforsker og Taleban-ekspert ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

»Taleban har helt klar overhånd lige nu, især fordi de har formået at overtage distrikter i det nordlige Afghanistan, som de ikke har kunnet overtage før«, siger hun.

Bevægelsen har de seneste måneder benyttet sig af, at den vestlige Nato-alliance er ved at trække sig ud – uden at have nået målet om at optræne et kampdygtigt militær, der kan hamle op med Taleban. Desuden, fremhæver seniorforskeren, er Taleban blevet bedre til at rekruttere nye medlemmer.