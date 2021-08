Skibe redder over 400 migranter i træbåd på Middelhavet

Tre ngo’er har natten til søndag reddet mere end 400 migranter, som forsøgte at krydse Middelhavet.

Det oplyser ngo’erne - SOS Méditerranée, Sea-Watch og ResQship - søndag.

Ngo’ernes redningsskibe samlede migranterne op, efter at deres store træbåd var begyndt at tage vand ind.

»Hele natten indtil tidlig morgen udførte vi sammen med Sea-Watch og ResQship en kritisk redningsaktion«, skriver ngo’en SOS Méditerranée på Twitter.

»Overlevende modtager nu behandling på ’Ocean Viking’ og ’Sea Watch’«.

’Ocean Viking’ og ’Sea Watch’ er navnene på to af redningsskibene.

Det er femte redningsaktion, som skibet ’Ocean Viking’ fra SOS Méditerranée har været involveret i siden lørdag. Skibet har nu 449 personer, som det har reddet, om bord, oplyser ngo’en.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters fandt redningsaktionen sted i tunesisk farvand cirka 68 kilometer fra den nordafrikanske kyst. Redningsaktionen skal have varet omkring seks timer.

Migrantbåde fra Libyen og Tunesien med kurs mod Italien og andre dele af Europa har været stigende over de seneste måneder, hvor vejrforhold for de farlige ture er forbedret.

Ifølge FN’s internationale organisation for migration er mindst 1146 personer døde i deres bestræbelser på at krydse Middelhavet for at nå Europa i løbet af årets første seks måneder.

Ngo’en SOS Méditerranée oplyser, at den har reddet mere end 30.000 personer siden februar 2016.

I den seneste redningsaktion var migranterne primært mænd fra Marokko, Bangladesh, Egypten og Syrien.

ritzau