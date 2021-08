Coronaskeptikere ignorerer forbud og demonstrerer i Berlin

Hundreder af demonstranter har søndag protesteret mod coronaregler i Berlin, Tysklands hovedstad.

En domstol havde nedlagt forbud mod demonstrationerne, men de fandt sted alligevel i Berlins gader.

Politiet oplyser, at nogle demonstranter chikanerede og angreb politibetjente i Berlins vestlige Charlottenburg-distrikt. Demonstranterne ignorerede også vejblokader.

»De prøvede at bryde igennem politikæden og hive vores kolleger ud af den. Det førte til brugen af tåregas, stave og fysisk vold«, meddeler Berlins politi på Twitter.

Flere personer er blevet anholdt, tilføjer politiet.

Protesterne er arrangeret af bevægelsen Querdenker. Querdenken betyder at tænke ud af boksen. Bevægelsen er blevet en af de kraftigste stemmer blandt modstandere af Tysklands coronaregler.

Domstole har forbudt flere planlagte demonstrationer i weekenden. Herunder også den planlagte søndag i Berlin, hvor forventningen var op mod 22.500 deltagere.

Der blev nedlagt forbud mod protesterne på grund af netop coronareglerne.

Ifølge domstolene var der risiko for, at deltagere ville droppe regler for mundbind og fysisk afstand. Og det går ikke, på et tidspunkt hvor de tyske smittetal er stigende.

Berlins politi har flere end 2000 betjente i gaderne på tværs af byen søndag. De er iført udstyr til at håndtere optøjer.

Demonstranter bar skilte med budskaber som ’frihed’ og ’nej til coronadiktatorskab’.

Der var næsten ingen af de fremmødte, der bar mundbind.

Querdenker-bevægelsen tiltrækker et blandet skare af folk. Det omfatter vaccinemodstandere, konspirationsteoretikere og medlemmer af partiet Alternative für Deutschland, som ligger på den yderste højrefløj.

Deres protester har tiltrukket tusinder - nogle gange titusinder - af demonstranter. Men protesterne bliver ofte opbrudt tidligt, fordi de overtræder coronaregler.

Adskillige af demonstrationerne er endt voldeligt.

ritzau