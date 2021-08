Panda i fransk dyrepark har født tvillinger

En panda, der er udlånt til Frankrig af Kina, har natten til mandag født tvillinger i en zoologisk have nær Paris.

Det er kun anden gang, at en panda i Frankrig har født en unge.

Og forældrene er de samme.

I 2017 fik pandaparret Huan Huan og Yuan Zi en unge, som blev navngivet Yuan Meng. Nu har Huan Huan født to nye unger med samme partner.

»De to unger er lyserøde. De er fuldstændig sunde. De ser store nok ud og er pragtfulde«, siger Rodolphe Delord, som er direktør for Zoo-Parc de Beauval i Saint-Aignan syd for Paris.

Både i det fri og især i fangenskab er det vanskeligt for pandaer at parre sig, fordi hunnerne kun er i brunst få dage om året, mens hannerne har tendens til at være uinteresserede i parringsakten, når de er i fangenskab.

Alligevel lykkedes det Huan Huan og Yuan Zi at parre sig otte gange i løbet af bare en weekend i marts til dyrepassernes store glæde og overraskelse.

Parrets førstefødte, Yuan Meng, er vokset til at veje over 100 kilo. I løbet af i år skal den sendes til Kina, hvor omkring 1800 pandaer lever i det fri, mens yderligere 500 er i fangenskab.

Endnu ikke lykkedes i København

Der vil gå mindst 100 dage, før de to nytilkomne unger får et navn. Den opgave er lagt i hænderne på Peng Liyuan, der er hustru til Kinas præsident, Xi Jinping, oplyser direktør Rodolphe Delord.

I Zoologisk Have i København er det endnu ikke lykkedes for anlæggets to pandaer at producere en unge, siden de ankom fra Kina i 2019.

I april blev hunnen og hannen ført sammen i de få dage, hvor muligheden for en befrugtning er til stede.

Men det kom der ikke noget ud af, fordi hannen var mere interesseret i at spise bambus end i at parre sig. Det samme gjorde sig gældende, da det første parringsforsøg fandt sted i 2020.

»Det er desværre et velkendt fænomen - især hos de her unge hanpandaer - at de ikke rigtig forstår, hvad det her handler om«.

»Når man er panda, og der kun er én chance om året til at øve sig, så tager det tid at få erfaring i elskovskunsten. Så der kan gå lang tid, før det lykkes«, sagde Mads Bertelsen, dyrlæge og zoologisk direktør, i slutningen af april.

ritzau