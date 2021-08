Her gik det galt med det store vaccineprogram

Da der i juni i år blev leveret 100.000 doser Pfizer-BioNTech-vaccinedoser til Tchad, var dødstallet i Afrika stigende. Leverancen syntes at bekræfte, at det FN-støttede program kunne få de mest eftertragtede vacciner ud til de fattigste udviklingslande. Men fem uger senere måtte Tchads sundhedsminister meddele, at 94.000 af doserne stadig ikke var blevet brugt.

I det vestafrikanske land Benin blev der kun givet 267 doser vaccine om dagen. Tempoet var så lavt, at 110.000 af programmets AstraZeneca-doser overskred sidste anvendelsesdag. Af fortrolige dokumenter fra juli fremgår det, at programmet holdt øje med mindst ni lande i Afrika, hvor noget af den vaccine, der var tiltænkt fattige, risikerede at gå til spilde.