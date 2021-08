Leder af hviderussisk ngo er fundet død efter løbetur

Automatisk oplæsning

Vitalij Sjisjov, der leder en ngo i Ukraines hovedstad Kiev, der hjælper hviderussere med at flygte, er fundet hængt i en park i byen. Han forsvandt mandag.

Det skriver AFP, der citerer ukrainsk politi.

Sent mandag fortalte ukrainsk politi ifølge Reuters, at Vitalij Sjisjov var blevet meldt savnet af sin partner efter, at han ikke var vendt tilbage fra en løbetur.

I takt med at Hvideruslands styre har slået hårdere og hårdere ned på modstandere og demonstranter, er lande om Polen, Ukraine og Litauen blevet tilflugtssteder.

Vitalij Sjisjov, der er leder af Det Hviderussiske Hus i Ukraine, hjælper hviderussiske tilflyttere med at finde et sted at bo, et arbejde og andet.

I forbindelse med, at Vitalij Sjisjov forsvandt, fortalte venner til ham ifølge BBC, at han på det seneste har oplevet at blive overvåget.

De seneste år er protesterne mod Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, intensiveret. De fik yderligere intensitet i forbindelse med det seneste valg i landet i august sidste år.

Protesterne har dog fået Aleksandr Lukasjenko og hans styrker til at slå endog meget hårdt ned. Modstandere har fået tæsk, er blevet arresteret og er forsvundet.

I maj tvang Hviderusland et fly, der var på vej fra Grækenland til Litauen, til at lande i landet, hvorpå den regeringskritiske, hviderussiske aktivist, Roman Protasevitj, blev arresteret og taget af flyet.

Det førte til voldsomme protester og Hviderusland er i højere og højere grad blevet udstødt af det internationale samfund.

I juni kaldte Letlands udenrigsminister, Edgars Rinkēvičs, på en konference i København Hviderusland for en slyngelstat.

»Der må komme flere sanktioner mod Belarus. Specielt efter episoden, hvor et fly blev tvunget ned, er Belarus en slyngelstat«, sagde han.

ritzau