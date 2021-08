Årsdag for eksplosionen i Beirut: Libanons præsident vil stille embedsmænd til ansvar

Ansvaret for Beirut-eksplosionen er et år efter ikke blevet placeret. Men nu vil Libanons præsident til bunds i sagen. Udmeldingen kommer, efter en NGO har udgivet en rapport, som viser, at libanesiske embedsmænd lå inde med viden, der kunne have forhindret eksplosionen.