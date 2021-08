USA har kun én dagsorden i Latinamerika: Migration

Først blev Haitis præsident myrdet, hvilket kastede landet ud i et politisk kaos. Derpå gik tusindvis af unge på gaden i Cuba i de største demonstrationer mod regimet siden Fidel Castros revolution i 1959. Samtidig optrappede Nicaraguas præsident, Daniel Ortega, sin intense forfølgelse af oppositionen og fængslede alle dens ledere. Alt dette skete på få dage i begyndelsen af juli og tvang USA’s præsident, Joe Biden, til at vende blikket mod sine sydlige naboer. Men han gjorde det kun modvilligt, for uro på den nære bagsmæk er ikke det, han har brug for lige nu.

Det er længe siden, at USA mistede interessen for Latinamerika som region, og den tendens kom meget før Biden eller Donald Trump, for den sags skyld. Den nuværende præsident er for tiden mest optaget af at stabilisere sit eget land og behøver ikke flere udfordringer, der kan true den proces.

»Det er klart ubelejligt med den uro. I det omfang, USA interesserer sig for Latinamerika og Caribien, er det kun med USA’s indenrigspolitik for øje, og vi taler især om migration. Biden har et stort fokus på at stoppe migrationen fra Mellemamerika, og hvis Haiti og Cuba også bryder sammen, så er den overvejende bekymring, at det vil medføre endnu flere migranter til USA«, siger Michael Shifter, præsident for tænketanken The Inter-American Dialogue i Washington, D.C.