Historie

Afghanistan

1979-1989: Sovjetunionen besætter Afghanistan. Oprørske mujahediner bekæmper de sovjetiske soldater

1992-1995: Afghansk borgerkrig

1996-2001: Taleban-bevægelsen tager magten i Kabul og regerer med stor brutalitet. Giver husly til terrororganisationen Al-Qaeda i landet

2001:USA og siden andre Nato-lande sender militære styrker ind for at fjerne Al-Qaeda og vælte Taleban efter terror i New York 11. september

2001-:Afghanske partier indleder en demokratisk proces. Taleban og lokale krigsherrer gør oprør og kontrollerer i 2021 delvis to tredjedele af landet.

Danmark har sammen med Nato haft soldater i Afghanistan siden 2002. De sidste kampsoldater blev trukket ud i 2013. Siden har Danmark bidraget med 160 soldater til træning og rådgivning. I alt 43 danske soldater er blevet dræbt i landet

USA aftalte i april 2021 ved et møde med Taleban i Qatar at trække alle sine soldater ud af Afghanistan inden 11. september. Nato besluttede at gøre det samme. De sidste danske soldater blev trukket ud 22. juni 2021

Vis mere