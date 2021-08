Krænkelser og sexskandaler er en del af historien om USA's præsidenter og toppolitikere

Omkring en tredjedel af de mænd, der har siddet i Det Hvide Hus, har enten været beskyldt eller anklaget for krænkelser af kvinder og for sex uden for ægteskabet. Flere er fædre til såkaldt uægte børn, andre har direkte pralet af deres utilbørlige optræden over for kvinder, og i de seneste år er flere kongresmedlemmer faldet efter anklager om krænkelse af kvinder.

Blandt dem er tidligere præsident Donald Trump, som ved flere lejligheder ikke lagde skjul på, at han som yngre havde for vane at »tage kvinder i skridtet«.