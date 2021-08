Bolsonaro skal efterforskes for angreb på valgsystem

Den brasilianske højesteretsdommer Alexandre de Moraes har udstedt en kendelse om, at landets præsident, Jair Bolsonaro, skal efterforskes for hans udtalelser om landets elektroniske valgsystem.

Jair Bolsonaro har insisteret på, at der indføres trykte stemmesedler.

»Folk, der siger, at elektroniske valgsystemer er mere sikre, er løgnere«, sagde han søndag i en videotransmitteret tale ved demonstrationer i hovedstaden Brasília.

Kritikere ser udtalelserne som et forsøg på at undergrave tilliden til valgsystemet. De mener, at præsidenten forbereder sig på at underkende et eventuelt nederlag ved præsidentvalget i 2022.

