»Når vi ser på, hvordan det rent faktisk er gået, har vi gjort mere skade end gavn« 

Når man kaster et blik ned over Nick Witneys cv, skulle man tro, at han ville være en kisteglad mand. De amerikanske tropper trækker sig tilbage fra verdens brændpunkter med besked om, at Europa passende kan overtage en større del af ansvaret som verdens politibetjent.

Det er netop det, Nick Witney har arbejdet på i årtier.

Nick Witney var i 2004 pennefører på visionerne bag Det Europæiske Forsvarsagentur. Han ville samle Europa om et alternativ til den amerikanske sikkerhedspolitik, der holder et skarpt fokus på slagmarken.