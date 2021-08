Biden: Det halve af alle USA's nye biler skal være grønne i 2030

En ny præsidentiel ordre fra præsident Biden senere torsdag skal sikre, at halvdelen af alle nye biler i USA i 2030 er CO2-neutrale. Det vil sige, at halvdelen af alle solgte biler skal være elbiler og hybridbiler.

Målet er at nedbringe USA’s samlede CO2-udslip, skriver Reuters.

De tre store bilproducenter i USA: General Motors, Ford og Chrysler, byder initiativet velkommen og udtaler, at de deler hensigten om, at den samlede andel af elbiler og hybridbiler i landet skal udgøre 40 til 50 procent af alle biler i 2030.

Af alle solgte biler i USA sidste år var kun to procent elbiler og hybridbiler. Til sammenligning udgjorde Europas samlede salg af elbiler og hybridbiler 10 procent.

Bidens tiltag vil reducere USA’s samlede CO2-udledning og samtidig gøre det muligt for USA at konkurrere med Kina på klimaindsatsen. I modsætning til USA har Kina allerede en plan for 2025 om, at 20 procent af alle nye solgte biler skal være CO2-neutrale.

USA’s førende klimastat, Californien, har allerede et mål om, at alle solgte biler i staten udelukkende skal være elbiler og hybridbiler fra 2035.

