Taleban erobrer første provinshovedstad i Afghanistan og får indbyggere til at plyndre butikker

Taleban har fredag erobret byen Zaranj i Afghanistan. Byen er provinshovedstad i provinsen Nimroz.

Det er den første provinshovedstad til at blive erobret, efter at USA er begyndt at trække sig ud af Afghanistan.

»Byen er faldet«, lyder det fra provinsguvernøren i Zaranj, Rohullah Gul Khairzad.

Det skriver den amerikanske avis The Washington Post.

En talsperson fra politiet i Nimroz udtaler, at manglende forstærkninger fra regeringen er skyld i, at Taleban har taget byen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her fremgår det også, at man på flere videoer, der florerer på sociale medier, kan se indbyggere plyndre butikker i centrum af byen. Videoerne endnu ikke bekræftet.

USA er ved at trække de sidste styrker ud af landet.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har sagt, at alle styrker vil være ude af landet i slutningen af august.

Samtidig med tilbagetrækningen har amerikanerne øget antallet af luftangreb i Afghanistan. Angrebene skal hjælpe de afghanske regeringsstyrker.

Om luftstøtten vil fortsætte efter USA’s endelige tilbagetrækning er endnu uvist.

Taliban har siden meldingen om amerikansk tilbagetrækning startet en offensiv mod flere store byer.

Lashkar Gah, der er provinshovedstad i Helmand, Herat og Kandahar, der er provinshovedstæder i provinserne af samme navn, er også genstand for stridigheder.

Men ved hjælp af luftstøtte har regeringen formået at holde angriberne i skak.

Taliban er lykkedes med at overtage flere grænseovergange.

Fredag blev den afghanske regerings øverste presseofficer dræbt i Afghanistans hovedstad, Kabul.

En talsmand fra det afghanske indenrigsministerium siger, at han blev dræbt af ’barbariske terrorister’ under fredagsbønnen.

FN’s Sikkerhedsråd mødes fredag i New York for at diskutere konflikten i Afghanistan.

Ritzau