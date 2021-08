Overblik: Sådan går det med Sydeuropas skovbrande

For mange danskere er sommerferien forbundet med en rejse til varmere himmelstrøg. Mange danskere har udnyttet de slækkede rejserestriktioner og er draget sydpå. Hverken ferieglade danskere eller de lokale kan dog nøjes med at nyde solens stråler. Sommerens tårnhøje temperaturer og medfølgende tørke har skabt de rette betingelser for skovbrande, der raser i flere lande. Politiken giver dig her et overblik over situationen i de værst ramte lande.

På Evia, der er Grækenlands næststørste ø, hærger brandene for syvende dag i træk. Det er den største af de græske brande, der er brudt ud i løbet af den seneste uge. De mere end 150 registrerede brande har afbrændt omkring 50.000 hektar, der svarer til størrelsen på Bornholm. Tusindvis af grækere er blevet evakueret fra deres hjem og i sikkerhed for flammerne. Brandene er opstået i kølvandet på, at Grækenland har oplevet den værste hedebølge i tre årtier med temperaturer op mod 47 grader. AP News beretter om, at mangel på brandmænd og ressourcer til at slukke brandene har fået den græske lokalbefolkning til at appellere om hjælp gennem de græske nyhedsmedier.