Han var en af de farligste mænd, Londons politi havde efterforsket. Alligevel blev terrordømt løsladt før tid. Kort efter stak han tilfældige ned på åben gade

Den tamilsk-britiske mand, der nåede at såre to tilfældige under en bersærkergang på en handelsgade i London sidste år, burde ikke have været på fri fod, mener betjente og familiemedlemmer.