Familien har fået ti dage af Taleban til at røbe skjulestedet

Af sikkerhedsgrunde kan Hamid Assudullah ikke sige, præcis hvor han er. Det er et sted i det vestlige Afghanistan, hvor Taleban nu har den fulde kontrol. Gennem mange år har Hamid tolket for de danske soldater og udført byggeprojekter på blandt andet skoler i Helmand finansieret af den danske statskasse.

Hamid kan heller ikke sige, hvor hans mor, Gulalai Sherzad, skjuler sig. Men de er ikke sammen, det vil vække for meget opsigt. Efter i årevis at have været frontfigur for det stort anlagte danske kvindeprojekt i ’danskerbyen’ Gereshk i Helmand er Gulalai på flugt sammen med Hamid og hans kone og fem børn.

Gulalai Sherzad er ikke nogen tilfældig person. Hun har mødt stribevis af danske politikere og journalister. Også nogle af de politikere, der mandag eftermiddag sad med hendes og Hamids skæbne i deres hænder. Helt bogstaveligt, for Gulalai Sherzad har aldrig fået så meget som en enkelt lønudbetaling fra den danske stat.