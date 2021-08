Hæveautomaterne er tomme, og borgerne i Myanmar er desperate

Kunderne er desperate efter at hæve kontanter, og de første stillede sig allerede i kø ved hæveautomaten klokken 3.30. Ved daggry er køen vokset til over 300 mennesker. Ved middagstid, hvor temperaturen, har passeret 37 grader, er der stadig mange, der venter i håbet om, at dette bliver dagen, hvor de omsider kan få lov at hæve penge fra deres egne bankkonti.

Siden militæret greb magten ved et kup for et halvt år siden, har Myanmar været lammet af mangel på kontanter. For at forhindre et stormløb mod bankerne fyldes tilfældigt udvalgte hæveautomater dagligt med kontanter, og man kan maksimalt hæve et beløb, der svarer til 760 kroner.

De økonomiske konsekvenser har været voldsomme. Når der er mangel på kontanter, kan bankkunder ikke hæve deres penge, kunder kan ikke betale, og forretningsdrivende kan hverken betale deres medarbejdere eller kreditorer. Lån og gæld bliver ikke indfriet. Værdien af kyat, møntfoden i Myanmar, er faldet 20 procent i forhold til den amerikanske dollar.