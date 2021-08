Kvinde sagsøger prins Andrew for at misbruge hende som ung

Storbritanniens skandaleombruste prins Andrew er mandag blevet sagsøgt for angiveligt at have seksuelt misbrugt en kvinde, der tidligere har hævdet, at hun som ung blev solgt til sex af den afdøde finansmand Jeffrey Epstein.

Det civile søgsmål er blevet indgivet ved en amerikansk distriktsdomstol i New York City af en kvinde ved navn Virginia Giuffre, der beskylder 61-årige prins Andrew for at have misbrugt hende seksuelt tre gange for cirka 20 år siden, da hun var under 18 år.

Giuffre anklager blandt andet prins Andrew for at have tvunget hende til sex i London. Det skulle være sket hjemme hos Epsteins ekskæreste og mangeårige samarbejdspartner Ghislaine Maxwell, som i øjeblikket sidder fængslet i New York på anklager om, at hun skulle have hjulpet Epstein med at rekruttere og misbruge unge piger seksuelt.

Jeg holder prins Andrew ansvarlig for, hvad han har gjort mig Virginia Giuffre

Virginia Giuffre beskylder også prins Andrew for at misbruge hende seksuelt i Jeffrey Epsteins luksusvilla i New York og på en privat ø ejet af Epstein i De Amerikanske Jomfruøer. Giuffre fortalte i 2019 BBC, at hun som ung blev holdt som ’sexslave’ af Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell. Her sagde hun også, at Epstein i sin tid tog hende med til London for at møde prinsen.

Husker ikke at have mødt hende

I søgsmålet beskylder Virginia Giuffre også prins Andrew for vold og for at have påført hende psykisk lidelse. Hun søger et ikke angivet beløb i erstatning.

»Jeg holder prins Andrew ansvarlig for, hvad han har gjort mig«, siger Giuffre i en udtalelse.

»De rige og magtfulde er ikke undtaget fra at blive holdt ansvarlige for deres handlinger«.

Prins Andrew sagde i 2019 til BBC i et meget omtalt interview, at han ikke kunne huske, at han nogensinde skulle have mødt Virginia Giuffre. Han forklarede også, at han ikke kunne have haft sex med hende i London hjemme hos Ghislaine Maxwell, fordi han samme aften kunne huske at være vendt hjem fra en børnefødselsdag.

Prins Andrews talspersoner har endnu ikke kommenteret søgsmålet.

ritzau