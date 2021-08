En mand er død af Marburgvirus i Vestafrika: WHO er bekymret

Efter halvandet års pandemi får de fleste formentlig sved på panden ved tanken om en ny virussygdom, der kan sprede sig på tværs af kontinenter. Ikke desto mindre står det vestafrikanske land Guinea over for et potentielt nyt problem, efter en mand er død som følge af Marburgvirussen. Det er første gang, at virussen bliver fundet i Vestafrika.

Dødsfaldet sker få måneder efter, at landet fik bugt med et udbrud af Ebola, der tog livet af 12 mennesker.