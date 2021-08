Tolken 'Mir' har en besked til Jeppe Kofod

Danske ministre har i årevis gentaget én sætning igen og igen: Danmark lader ingen i stikken, der har sat livet på spil ved at hjælpe de danske soldater i Afghanistan.

For en ung mand kaldet Mir i Afghanistans hovedstad, Kabul, er virkeligheden en helt anden.

I 2009 og 2010 arbejdede han som tolk for de danske soldater i den farlige Helmand-provins. Danskerne kaldte ham Mir. Hans rigtige navn er Politiken bekendt. Dengang var han teenager. I dag er han sidst i 20’erne og har en lille familie. Han kan i disse uger og dage se de vestlige styrker forlade Afghanistan og den brutale oprørsbevægelse Taleban erobre by efter by. Kabul kontrolleres stadig af regeringen, men Taleban rykker tættere på for hver dag. Mir er bange og holder sig mest hjemme. For et par dage siden blev en afghansk soldat skudt få hundrede meter fra hans hjem, forklarer han. Han er overbevist om, at Taleban vil komme efter ham, hvis de får chancen.