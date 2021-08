Taiwan åbnede et kontor i Litauen: Så blev kineserne sure. Nu har de smidt ambassadør ud

Ordene var måske mere diplomatiske, men beskeden var klar, da Litauens ambassadør i Beijing tirsdag fik besked på at smutte. Og for at undgå en ’bytter’ meddelte Kinas udenrigsministerium samtidig, at det kalder sin ambassadør i Litauen hjem.

Hvad er det så, litauerne har gjort for at tirre kineserne? De har tilladt Taiwan at åbne en ambassade i Vilnius. Endda under eget navn, Det Taiwanesiske Repræsentationskontor. Det er - set med Beijings øjne - fuldstændigt uacceptabelt. Holdningen, styret i Kina fastholder er, at Taiwan er kinesisk og ikke selvstændigt.

Den opfattelse følges af store dele af omverdenen, der ikke vil udfordre kineserne for meget og derfor omhyggeligt undgår at referere til Taiwan som sit eget demokratiske land.