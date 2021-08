New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, træder tilbage efter anklager om sexchikane

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, træder tilbage efter flere anklager om sexchikane.

Det oplyser han i en udtalelse, der tirsdag bliver sendt direkte på flere amerikanske medier, herunder tv-stationen CNN.

Cuomo har i de seneste dage været under massivt pres for at gå af. Hans parti mest fremtrædende medlemmer - herunder præsident Joe Biden - har opfordret ham til at forlade embedet.

I alt 11 kvinder har beskyldt ham for seksuelle krænkelser og sexchikane. Anklagerne er beskrevet i en detaljeret rapport på 165 sider, der kom i sidste uge.

New Yorks justitsminister, Letitia James, iværksatte på opfordring fra Cuomos administration en uafhængig undersøgelse af beskyldningerne.

De fleste af de 11 kvinder er ansatte eller tidligere ansatte i den 63-årige Cuomos administration.

En af kvinderne var guvernørens assistent. Hun meddelte søndag i et interview på amerikansk tv, at hun har anmeldt Cuomo til politiet for at befamle hende.

Mandag meddelte et retsudvalg i delstaten, at det ville gå i gang med at overveje, om der kan være grundlag for at rejse en rigsretssag mod Cuomo.

Ritzau