Tidligere forsvarschef: Behandlingen af Danmarks støtter i Afghanistan vil skade landets anseelse i Nato og EU

Som mange andre officerer og soldater – både tidligere og tjenstgørende –følger general Knud Bartels opmærksomt med i det politiske slagsmål om, hvordan Danmark skal hjælpe afghanske nøglepersoner, der var uundværlige for den danske indsats i den 20 år lange krig i landet. Og hvor mange der skal have hjælp.

Knud Bartels mener, at politikerne skal huske på, hvordan udlandet også følger med.

»Det er en dimension, som bliver overset, og som mangler i denne sag. Det her forløb får udenrigspolitiske konsekvenser for Danmark«, siger Knud Bartels forud for et nyt forhandlingsmøde mellem regeringen og folketingets partier.