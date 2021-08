Valgkampen bliver mere og mere gakket i Tyskland

Mens store områder af Tyskland er ødelagt efter årtiers værste oversvømmelser, coronaen lægger an til sin efterårsmanøvre, og FN’s nye klimarapport skærer ud i pap, at der skal et mirakel til for at frelse kloden, så er politikerne draget ind i den hede fase af den tyske valgkamp med et helt arsenal af ligegyldigheder. Som for eksempel en babusjkadukke.

Den russiske trædukke, der kan skilles ad og er fyldt med et antal mindre og mindre dukker, er hovedfiguren i en stribe valgkampvideoer lavet af socialdemokraterne (SPD). I en af videoerne har SPD’erne klistret Armin Laschets fjollet grinende ansigt på den yderste dukke. Laschet er kanslerkandidat for de konservative og stadig den mest sandsynlige afløser for Angela Merkel, der stopper efter valget 26. september.