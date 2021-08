Uro får Tyskland og Holland til at foretage kovending om hjemsendelse af afviste afghanere

Tyskland vil i lighed med Holland midlertidigt stoppe tvangshjemsendelser af afviste afghanske asylansøgere, oplyser Tysklands indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet dpa onsdag.

Udmeldingen udgør et kursskifte, efter at Danmark, Tyskland, Holland og tre andre lande sidste uge ellers sendte en appel til EU-Kommissionen om at fastholde en hjemsendelsesaftale med Afghanistan. Men den forværrede sikkerhedssituation i Afghanistan under Talibans militære fremskridt har fået Tyskland til at indstille hjemsendelserne.

»På grund af den aktuelle udvikling i sikkerhedssituationen har indenrigsministeren besluttet foreløbigt at udskyde hjemsendelser«, oplyser en talsmand for ministeriet til dpa.

Den fælles appel fra Danmark og flere andre landet blev offentliggjort, efter at den afghanske regering i juli sendte en anmodning om at stoppe tvangshjemsendelsen af afviste asylansøgere i mindst tre måneder. Nu lyder det fra Tyskland, at man ikke vil træffe nogen beslutninger i sager om tvangshjemsendelser til Afghanistan de næste 12 måneder, skriver dpa.

I alt 26 organisationer, heriblandt Amnesty International, har tidligere sendt en fælles meddelelse med opfordringer om et stop for tvangshjemsendelserne. Siden USA og andre Nato-lande begyndte at trække deres soldater ud af Afghanistan i maj, er den militante gruppe Taliban rykket frem over hele landet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vurderes Taleban at kontrollere cirka to tredjedele af Afghanistans territorium. Onsdag indtog den militante islamistiske bevægelse den ottende provinshovedstad i landet på seks dage. Afghanistan har i alt 34 provinser.

