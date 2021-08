Taleban indtager den niende provinshovedstad på under en uge

Den militante bevægelse Taleban har erobret den niende afghanske provinshovedstad på under en uge. Der er tale om byen Fayzabad, der er hovedstad i den nordøstlige provins Badakhshan, der ligger tæt på grænsen til Tadsjikistan, bekræfter lokale myndigheder onsdag.

Taleban-oprørere indtog byen omkring midnat mellem tirsdag og onsdag efter mere end en uges kampe i området.

Det oplyser provinsrådmand Ahmad Jawid Mujadidi og politikeren Abdul Wali Niazi, som repræsenterer Badakhshan i det afghanske parlament, til nyhedsbureauet dpa. Ifølge Abdul Wali Niazi er alle familierne til regeringssoldater enten flygtet eller gemmer sig i kølvandet på byens kollaps.

Med indtagelsen af Fayzabad – en by med anslået 78.000 indbyggere – kontrollerer Taleban nu 9 provinshovedstæder blandt Afghanistans 34 provinser. Alle provinshovedstæderne er blevet erobret siden fredag i sidste uge.

Kabul kan falde snart

En embedsmand fra det amerikanske forsvar siger onsdag med henvisning til en vurdering fra USA’s efterretningsvæsen til nyhedsbureauet Reuters, at Taleban har potentialet til at isolere og muligvis indtage den afghanske hovedstad, Kabul, inden for de næste 30 dage.

»Men denne konklusion er ikke givet på forhånd«, siger han og forklarer, at de afghanske styrker stadig har muligheden for at få vendt momentum ved at gøre mere modstand mod de militante oprørere.

Taleban kontrollerer i øjeblikket 65 procent af Afghanistan, og hastigheden på den militante bevægelses fremfærd er kommet bag på amerikanerne. USA har stort set trukket alle sine tropper ud af Afghanistan med undtagelse af dem, der beskytter den amerikanske ambassade samt lufthavnen i Kabul. Den amerikanske mission i landet skal efter planen officielt slutte den 31. august.

ritzau