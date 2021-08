Historierne fra bankernes topchefer skal du ikke bare tro på

Bankerne i Danmark oplever et stigende pres på indtjeningen fra Nationalbankens negative rente. Derfor skal danskerne betale stadig mere for at have penge stående i banken. Sådan har det lydt hele året fra bankernes topchefer og brancheorganisationen Finansrådet.

Men fortællingen stemmer ikke helt overens med virkeligheden i bankernes egne netop aflagte halvårsregnskaber. Her fremgår det tydeligt, at bankerne tjener godt på de negative renter, rigtig godt endda.