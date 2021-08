Evakueringsaftale bringer ikke Gulalai Sherzad i sikkerhed

Gulalai Sherzad og hendes søn Hamid Assudullah har været stærkt involveret i det danske arbejde i Afghanistan. Gulalai stod blandt andet bag et jordemoderkursus på et tidspunkt, hvor hver niende afghanske kvinde døde under barslen. Ligeledes har hendes søn, Hamid, bidraget med opbygningen af skoler i Helmand-provinsen. Tiltagene var finansieret af danske penge, og derfor er både mor og søn nu på Talebans dødsliste.

Men efter at Folketinget i går præsenterede deres evakueringsaftale, står det klart, at Gulalai og Hamid fortsat må spejde længe efter at blive fløjet i sikkerhed. De opfylder nemlig ikke kriterierne for at blive evakueret.

Dette er på trods af, at Gulalais navn faktisk blev nævnt under forhandlingerne. Hendes arbejde er kendt blandt mange politikere, og flere har mødt hende på rejser til Afghanistan. Derfor undrer flere parter sig over, at aftalen ikke yder beskyttelse til personer som Gulalai, som kun har arbejdet for Danmark på frivillig basis.