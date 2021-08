Dansker på Sicilien: Ingen af de lokale kan huske så ekstrem en hedebølge

Torsdag har det ’kun’ været 35-36 grader varmt i Piazza Armerina på Sicilien, hvor Ulla Meucci for tiden opholder sig.

»Så det er helt okay i dag«, siger Ulla Meucci og fortæller, at det var markant varmere onsdag i denne uge.

»Der var vi oppe over 42 grader her i byen, og det var ulideligt. Man kan intet foretage sig i den varme, så man kan tillade sig at være doven. Supermarkederne var ved at løbe tør for vand, fordi alle skulle have noget at drikke«, fortæller hun.