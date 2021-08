To hundeluftere blandt ofrene: Seks personer døde i en skudepisode i det sydvestlige England

Automatisk oplæsning

I alt seks mennesker er døde efter en skudepisode i den engelske by Plymouth torsdag aften.

Det oplyser politiet i det sydvestlige England natten til fredag dansk tid. En af de døde skulle være den formodede gerningsmand.

Det er uklart, hvorvidt den formodede gerningsmand begik selvmord, eller om personen blev dræbt af politiet.

Hændelsen skulle ikke være terrorrelateret, og politiet leder ikke efter flere gerningsmænd.

Ifølge politiet blev to kvinder og to mænd samt en tredje mand, der menes at være gerningsmanden, fundet døde på stedet. Derudover døde en kvinde, der modtog behandling for skudsår, på hospitalet.

Politiet har ikke oplyst alder på de omkomne, men ifølge det lokale parlamentsmedlem Luke Pollard var et barn under ti år blandt ofrene.

Pollard skriver desuden på Twitter, at flere bliver behandlet på hospitalet for deres skader.

Skudepisoden fandt sted i et område i den nordvestlige bydel Keyham. Beboerne blev af politiet bedt om at blive inden døre torsdag aften.

Et vidne fortæller til avisen The Times, at gerningsmanden sparkede hoveddøren ind til et parcelhus. Derefter skød han en mor og hendes datter.

Vidnet siger, at manden var klædt i sort og grå og var bevæbnet med et halvautomatisk våben.

Efter angrebet skulle manden være flygtet gennem en park bag huset, hvor han skød to hundeluftere, skriver The Times.

Politiet fik anmeldelsen om, at flere skulle være døde i området omkring klokken 18.00 lokal tid. Herefter rykkede de talstærkt ud med ambulancer og ambulancefly.

»Hændelsen i Plymouth er chokerende, og mine tanker er hos de pårørende«, skriver den britiske indenrigsminister, Priti Patel, på Twitter.

Politiet har afspærret flere veje i området, mens de foretager tekniske undersøgelser. Politiet opfordrer borgere til ikke at dele eventuelle billeder og videoer af episoden på sociale medier.

Storbritannien har generelt en lav rate af skudrelaterede drab, og masseskyderier som det i Plymouth er usædvanlige.

ritzau