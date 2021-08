Danske NGO'er i Afghanistan: Situationen er slem, men vi bliver i landet

Store og magtfulde lande som Storbritannien og USA er i fuld gang med at planlægge evakueringen af deres ambassader i Afghanistan i lyset af Talebans militære sejrsgang. Taleban har de seneste uger overtaget magten i store dele af landet, og det betragtes nu som et spørgsmål om tid, før den militante bevægelse vil lancere et angreb mod hovedstaden Kabul.

Det er uvist, hvad den danske regering i disse øjeblikke foretager sig for at beskytte ansatte på den danske ambassade i Kabul. Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger i en kort skriftlig udtalelse, at regeringen følger udviklingen i Afghanistan tæt og »tager alle nødvendige forholdsregler«.

»Vi koordinerer tæt med vores allierede, og jeg vil gerne understrege, at sikkerheden for vores ansatte på ambassaden i Kabul har den allerhøjeste prioritet. Af hensyn til sikkerheden kan jeg på nuværende tidspunkt ikke kommentere nærmere«.