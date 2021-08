Afghanistan-veteran: I sommeren 2021 tabte vi EM med rank ryg og forlod Afghanistan med benene på nakken

Der er ni år siden, at jeg gik patruljer i Helmand, og hvert af disse år har været en sjælesøgning efter mening. For selv om krigen kom til at definere mit liv på godt og ondt, er der ingen tvivl om, at missionen som helhed var spildt. Spørgsmålet er nu, om vi vil forsøge at vinde freden.