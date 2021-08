Panikken tager til, efterhånden som Taleban nærmer sig Kabul

Situationen i Afghanistan spidser alvorligt til. På sin konstante fremmarch har Taleban ifølge nyhedsbureauet AP og flere andre internationale medier indtaget provinsen Logar lige syd for Kabul og befinder sig nu meget tæt på den afghanske hovedstad.

Samtidig oplyser et lokalt provinsrådsmedlem, ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Taleban lørdag aften dansk tid har erobret byen Mazar-e-Sharif, der er en af de største og vigtigste byer i det nordlige Afghanistan. Det skete efter, at Taleban fra morgenstunden havde iværksat et massivt angreb på byen.

Det skete, dagen efter at Taleban indtog tre andre af Afghanistans store byer, herunder Afghanistans næststørste by, Kandahar.