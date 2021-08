Taleban erobrer Jalalabad og afskærer vej til Pakistan

Den islamistiske militante bevægelse Taleban har erobret Afghanistans femtestørste by, Jalalabad.

Det oplyser en regeringskilde og en militærkilde til nyhedsbureauet Reuters.

Byen var en af de sidste betydelige byer, der var under den afghanske regerings kontrol, men faldt uden kamp tidligt søndag morgen dansk tid.

»Der er ingen sammenstød i Jalalabad, for guvernøren har overgivet sig til Taleban«, siger en lokal embedsmand.

»At give Taleban passage var den eneste måde at redde civile liv«.

Jalalabad var ifølge USA’s Institut for Fred en af de eneste sikre veje ud af Kabul for eksempelvis flygtninge.

Erobringen er bare den seneste i en lynoffensiv af Taleban, der er på kraftig fremrykning i Afghanistan, efter at vestlige lande har trukket de fleste styrker ud.

På kort tid har de militante islamister formået at tage kontrollen med byer som Kandahar, Ghazni og senest Mazar-i-Sharif.

På samme tid er Taleban rykket tættere på den afghanske hovedstad, Kabul, som den truer med at indtage.

Selv om Taleban stadig ikke har formået at tage Kabul, har erobringerne af provinsbyerne stor strategisk betydning for kampen om Afghanistan.

Erobringen af den sydlige by Ghazni betød for eksempel, at alt infrastruktur mellem Kabul og det sydlige Afghanistan blev afskåret. Erobringen af Jalalabad blokerer for en af de eneste sikre veje til Pakistan.

Med Taleban på fremrykning har flere lande set sig nødsaget til at indsætte styrker i landet på ny for at evakuere ansatte på ambassader ud af landet.

USA indsætter i alt 5.000 soldater for at sikre, at amerikansk personale på landets ambassade i Kabul kan hentes hjem i sikkerhed. Norge sender også soldater til Afghanistan for at gøre noget tilsvarende.

Danmarks ambassade i Kabul evakueres også.

ritzau