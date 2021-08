Nu trænger Taleban ind i Kabul

Taleban fortsætter sin massive og hurtige offensiv i Afghanistan og er ifølge nyhedsbureauet Reuters nu på vej ind i hovedstaden Kabul fra alle sider. Det oplyser det afghanske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En talebanleder i Doha siger, at bevægelsens medlemmer er blevet bedt om ikke at udøve vold og lade alle, der ønsker det, forlade byen. Kvinder er samtidig blevet opfordret til at tage til beskyttede områder.

Det er Reuters, der henviser til lederens udtalelser, men det er ikke oplyst, hvordan og hvornår udmeldingen er kommet.

Lørdag indtog Taleban den største og vigtigste by i nord, Mazar-e-Sharif, og tidligt søndag indtog Talebans styrker Jalalabad i øst.

Taleban har indtaget alle store byer i Afghanistan på nær hovedstaden Kabul, som nu måske er ved at falde.

Her begyndte amerikanerne søndag morgen at evakuere ambassaden, skriver nyhedsbureauet AP, der har vist billeder Chinook helikoptere , der lander på den amerikanske ambassades tag. Lige som armerede diplomatiske køretøjer er set forlade ambassaden.

Den amerikanske regering har ikke bekræftet at evakueringen er gået i gang, men AP fortæller, at man har kunnet se røg nær ambassadens tag, er ifølge to amerikanske militærfolk skulle stamme fra afbrændingen af sensitive dokumenter.

Tusindvis af afghanere er flygtet til Kabul, hvor de nu har slået sig ned i blandt andet byens parker under kummerlige forhold.

»Vi ankom for en uge siden, men regeringen hjælper os ikke. Vi har hverken vand, mad eller telte«, fortæller en mand Jawsjan-provinsen til nyhedsbureauet AFP.

Men regeringsstyrker og lokale krigsherrer kæmpede imod Taleban i Mazar-e-Sharif, kunne de islamiske krigere tilsyneladende indtage Jalalabad helt uden modstand.

»Den eneste måde at skåne civile på, var at lade dem få adgang«, siger en lokal embedsmand til AFP.

Og en lokal indbygger fortæller nyhedstjenesten, at byens indbyggere vågnede op til hvide Talaban-flag over det hele.

»De indtog byen uden kamp«, siger han.

Lørdag meddelte USA’s præsident, Joe Biden, i en udtalelse, at han har givet 5.000 amerikanske soldater bemyndigelse til at få alle amerikanske ansatte og de afghanere, der har arbejdet sammen med dem, sikkert ud af landet.

I udtalelsen, sagde Biden også, at USA har meddelt Talebans repræsentanter Qatar, at enhver handling, der bringer amerikanske personale i fare, »vil blive mødt med et kraftigt militær svar«.

Lige som præsidenten tog spørgsmålet om den amerikanske tilbagetrækning op. Han sagde, at USA havde brugt næsten 1000 milliarder dollars og havde trænet mere end 300.000 afghanske soldater og politifolk og udstyret dem med våben.

»Det ville ikke have gjort nogen forskel, hvis amerikansk militær var blevet et år eller fem år længere, hvis det afghanske militær ikke kan eller vil sikre deres eget land«, udtalte Joe Biden.

Opdateres ...

Ritzau